"Бронзовий" етап Континентального туру, Білосток (Польща), метання молота, чоловіки

1. Михайло Кохан (Україна) – 77,32 м

2. Павел Файдек (Польща) – 77,03 м

3. Марцин Вротинські (Польща) – 76,17 м

Кохан в 13-те у сезоні-2025 вийшов на старт та в 11-те здобув медаль. Михайло мав вісім перемог, одна з яких на командному Євро з рекордом кар'єри, а також срібло й бронзу етапів Діамантової ліги в Осло і Юджині відповідно.

У Білостоці українець вів боротьбу з трьома поляками на чолі з п'ятиразовим чемпіоном світу Павелом Файдеком.

Кохан чотири спроби був другим, програючи Файдеку. У п’ятій спробі Михайло показав результат 77,32 метра, вийшов у лідери та зберіг перше місце до завершення змагань. Файдека він випередив на 0,29 метра.

Михайло Кохан на "бронзовому" етапі Континентального туру в Білостоці переміг вдруге поспіль. У 2024 році він був тут першим з рекордом змагань (77,71 метра).

