Михайло Кохан у секторі для метання молота виграв бронзу в Юджині.

Діамантова ліга-2025, Юджин (США), метання молота, чоловіки

1. Руді Вінклер (США) – 83,16 м

2. Ітан Кацберг (Канада) – 81,73 м

3. Михайло Кохан (Україна) – 79,27 м

Кохан став призером етапу Діамантової ліги в Осло – чемпіону програв лише 24 см

Лідер збірної України на етапі Діамантової ліги в Юджині вперше вийшов на старт після встановлення особистого рекорду. Кохан на командному чемпіонаті Європи в Мадриді відправив молот на 81,66 метра, що дозволило йому посісти перше місце в елітному дивізіоні.

Українцю у США вдруге у поточному сезоні протистояв чинний олімпійський чемпіон канадець Ітан Кацберг. Також не варто було недооцінювати фіналіста Ігор-2024 у Парижі американця Руді Вінклера та олімпійського чемпіона Токіо-2020 Войцеха Новіцькі.

Перші три спроби дали Кохану один зарахований результат на 74,90 метра. У четвертій спробі Михайло показав результат 78,66 метра та вийшов на третє місце. У завершальній спробі молот українці впав на позначці 79,27 метра – це принесло Кохану бронзу.

Срібло виграв Кацберг (81,73 м), а переможцем став Вінклер. Він встановив новий історичний рекорд Діамантової ліги – 83,16 метра.

Кохан став призером восьмих поспіль міжнародних змагань у поточному сезоні. У цій серії він мав до цього п'ять золотих та дві срібні нагороди.

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