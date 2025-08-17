"Почувався досить добре, зробив розминку напередодні. Стан був гарний. Важко метати у цьому секторі, тут коло досить жорстке, після Будапешта велика різниця. Не вдавалося розігнатися на гарну швидкість. Але все нормально, все за планом. Кілька днів тому 80.84 м я метнув, це досить добре, поки що ще не розметався. Це нормально.

Кохану не вистачило 119 см для призового місця на етапі Діамантової ліги у Польщі

Старти перед Токіо? Ні, треба накопичувати енергію. Не було перед цими змаганнями якогось запалу. Ще місяць є, будемо потроху працювати, щось таке робити. Відпочити треба, щоб я засумував за змаганнями. Підготовка до ЧС? Старт у Сілезії для мене вже третій, перший був у Білостоці, там було 77.32 м. У Будапешті було краще, а тут, у Сілезії... Завжди тут так: торік був особистий рекорд змагань 79.95, а до того – 78, 77, 75 м багато разів було. Тут важко мені. Не те щоб не вдалий стадіон для мене – інакший", – наводить слова Кохана Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Михайло посів четверте місце на змаганнях Діамантової ліги у польській Сілезії із показником 77.98 метра.

