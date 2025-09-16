"Щороку в мене результат зростає, в усіх інших – також. Так, все, що міг, (сьогодні зробив). Я задоволений собою. З таким результатом не соромно і програвати.

Кохан зупинився за крок від медалі на ЧС-2025 – встановив особистий рекорд

Так, Бенце (Халаш) – молодець, зробив гарну роботу. Майже показав свій топ-результат цього року, тому він справді заслуговує на медаль. Катсберг? Беззаперечний лідер, чемпіон. Низький уклін йому. Виграв би будь-який чемпіонат світу за 20 років.

Як бачимо, наприкінці сезону особистий рекорд, майже на пів метра (покращив) – це не може не тішити, і минулого року так само було. Взагалі дуже добре, що я зміг показати особистий рекорд. Це надає мені гарного настрою. А так це гарний стимул на наступний рік працювати: буде чемпіонат Європи, абсолютний чемпіонат світу з гарним призовим фондом.

Третє місце було й нібито моє. Токіо – місто розбитих надій, (бо) вище четвертого ще тут не підіймався: як на Олімпіаді мене вибили талановиті спортсмени з Норвегії та Польщі, так і тут. Що сказати, слава Україні", – сказав Кохан для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що на ЧС-2025 Михайло Кохан встановив особистий рекорд – 82,02 м. Однак цього не вистачило навіть для того, щоб потрапити в трійку призерів, українець посів четверте місце.

