23 липня Михайло виграв золото у змаганнях з метання молота, показавши результат 77, 10 м. Однак спортсмен відзначився не лише вдалим виступом, а й кумедним моментом після турніру.

Кохан завоював золото Універсіади-2025 у метанні молота – українець здобув восьму перемогу в сезоні

Під час вручення медалей пролунала композиція Gaudeamus, яка є всесвітньо відомим студентським славнем, саме ця пісня традиційно лунає на Універсіадах. Однак Кохан, вочевидь, очікував почути гімн України.

"Це не той гімн", – сказав спортсмен, схрестивши руки на грудях, сигналізуючи про помилку.

Українцеві швидко відповів бронзовий призер змагань Джорджо Олівері з Італії, нагадавши, що тут не лунатиме національний гімн. Михайло швидко усвідомив курйозну ситуацію та навіть виставив фрагмент з нагородження у своєму Instagram.

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