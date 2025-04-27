Українець тотально домінував на змаганнях, подолавши 80 метрів у чотирьох своїх спробах.

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Найкращим виявився результат 80,73, натомість жоден зі суперників Кохана не взяв і 58 метрів. Михайло встановив особистий рекорд сезону, в якому раніше вже встиг виступити на турнірі "Critеrium LIFA Hivernal de Lancer Long" у Франції (там було 75,8 м).

У Туреччині українець жбурнув молот навіть краще, ніж на бронзову медаль в Парижі (79,39 м). Нагадаємо, загальний рекорд в кар'єрі 24-річного Кохана – 81,14 м.