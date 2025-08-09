Прес-служба Бостона повідомила про підписання нового довгострокового контракту з Маззулою. Інші деталі угоди не розголошуються.

Маззула працює в клубі з 2019 року. Спочатку Джо був асистентом наставника команди Іме Удоки, а пізніше його призначили виконувачем обов'язків головного тренера. У сезоні 2023/24 Маззула привів "кельтів" до перемоги в НБА. За час свого керівництва командою 37-річний фахівець здобув 182 перемоги в регулярному чемпіонаті та зазнав 64 поразок.

Нагадаємо, що за Бостон Селтікс виступає український баскетболіст Максим Шульга, який нещодавно підписав двосторонній контракт з клубом.

We have signed Joe Mazzulla to a multi-year contract extension ️ pic.twitter.com/V82bnnSXte — Boston Celtics (@celtics) August 8, 2025

