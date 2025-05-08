Команда Національної хокейної ліги Юта оголосила про зміну назви клубу.

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Відтепер колектив з Солт-Лейка буде називатися Юта Мамонт, повідомила команда на своїй офіційній сторінці в X.

За цю назву проголосувало 850 тисяч вболівальників команди. Всього фанатам представили на вибір три варіанти: хокейний клуб Юта, Юта Мамонт та Юта Аутловз.

Додамо, що до переїзду в Юту клуб базувався в Аризоні. В регулярному чемпіонаті НХЛ поточного сезону Юта фінішувала на 11-й позиції таблиці Західної конференції НХЛ. В активі клубу зі Солт-Лейка – 89 очок у 82 іграх.

A new Ice Age dawns. Introducing Utah Mammoth. #TusksUp pic.twitter.com/B2yuoflDRt — Utah Mammoth (@utahhockeyclub) May 7, 2025

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