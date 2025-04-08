Денвер Наггетс звільнив головного тренера Майкла Мелоуна, повідомляє журналіст Шемс Чаранія.

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"За кілька днів до початку плей-офф НБА Денвер Наггетс провели зустріч, на якій звільнили Мелоуна. Він є найуспішнішим тренером в історії франшизи, який очолив команду у 2015 році. Він привів Наггетс до чемпіонства НБА у 2023 році", – доповнив інформацію Чаранія.

Це не всі зміни у клубі – Денвер Наггетс також звільнив генерального директора Келвіна Бута. Варто додати, що сталось це на фоні чотирьох поспіль поразок Денвера у регулярному розіграші НБА.

До слова, Мелоун має найбільшу кількість перемог серед всіх тренерів Наггетс – 471. Денвер же посідає четверте місце в Західній конференції.

BREAKING: The Denver Nuggets have fired coach Michael Malone, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bZoKRx6kgt — Shams Charania (@ShamsCharania) April 8, 2025

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