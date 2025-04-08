Клуб НБА звільнив тренера за кілька днів до початку плей-офф – він є найуспішнішим в історії франшизи, – журналіст
Баскетбольний клуб Денвер Наггетс нібито залишився без головного тренера, Майкла Мелоуна.
Денвер Наггетс звільнив головного тренера Майкла Мелоуна, повідомляє журналіст Шемс Чаранія.
Дворазовий тріумфатор конкурсу данків оформив рекорд клубу НБА
"За кілька днів до початку плей-офф НБА Денвер Наггетс провели зустріч, на якій звільнили Мелоуна. Він є найуспішнішим тренером в історії франшизи, який очолив команду у 2015 році. Він привів Наггетс до чемпіонства НБА у 2023 році", – доповнив інформацію Чаранія.
Це не всі зміни у клубі – Денвер Наггетс також звільнив генерального директора Келвіна Бута. Варто додати, що сталось це на фоні чотирьох поспіль поразок Денвера у регулярному розіграші НБА.
До слова, Мелоун має найбільшу кількість перемог серед всіх тренерів Наггетс – 471. Денвер же посідає четверте місце в Західній конференції.
НБА: Сакраменто здолав Детройт з трипл-даблом Сабоніса і 43 очками Лавіна, Маямі продовжив ганьбу Філадельфії