У НБА відбувся обмін зірковими виконавцями за участю трьох клубів.

Лос-Анджелес Кліпперс, Маямі Хіт та Юта Джаз провели тристоронній обмін, інформує топ-інсайдер Шемс Чаранія.

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Кліпперс отримали: форварда Джона Коллінза від Юти (19 очок, 8,2 підбирання, 2 передачі та 1 блок-шот у середньому минулого сезону);

Хіт отримали: захисника Нормана Пауелла від Кліпперс (21,8 очка, 3,2 підбирання та 2,1 передачі);

Джаз отримали: чемпіона НБА-2016 Кевіна Лава, форварда Кайла Андерсона від Хіт та драфт-пік другого раунду 2027 року від Кліпперс.

Нагадаємо, раніше Юта гарантувала на наступний сезон контракт Святослава Михайлюка, однак від "джазменів" знову чекають лише "танкінгу" (свідомо слабких результатів), щоб отримати високий пік для перебудови.

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