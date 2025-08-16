Тарас Шпичка, який минулого сезону очолював команду SkyUp Futsal та привів її до бронзових медалей Екстра-ліги став головним тренером команди Kyiv Futsal, повідомляє пресслужба столичного колективу.

Шпичка в минулому також працював із жіночою збірною України та командою IMS-НУХТ. Починав він свою тренерську кар'єру на аматорському рівні, де з колективом Манзана 2015 року виграв Кубок України.

До останнього часу команду Kyiv Futsal, яка раніше називалася Аврора, тренував Євген Задорожний. Він залишив свою посаду після сезону-2024/25, коли стало відомо, що Аврора об'єднується з командою SkyUp Futsal.

