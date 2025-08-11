Дмитро Щіглинський на посаді головного тренера Запоріжжя замінив Олександра Пащенка. Про призначення нового наставника команди повідомила клубна прес-служба.

Чемпіон баскетбольної Суперліги підписав українця, який виступав за Наполі

Щіглинський вже понад 20 років пов’язаний із запорізьким баскетболом. Спочатку він був гравцем, а потім працював тренером у БК Ферро-ЗНТУ (2009-2015) та БК Запоріжжя (2015-2021, 2022-2024).

Попередній головний тренер запорізької команди Пащенко прийшов після відходу з колективу Валерія Плеханова. На чолі Запоріжжя він не провів жодного офіційного матчу. Від співпраці з Запоріжжям Олександр Пащенко відмовився з особистих причин.

БК Запоріжжя нещодавно оголосив про підписання двох американських легіонерів Брекстона Лавінгса та Каліба Метьюза, а також повернув до команди Кирила Кліманова.

"Виродки": тренер збірної України розніс баскетболістів, які відмовились грати за національну команду