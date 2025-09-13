Американський захисник Кендрік Томпсон буде виступати за Старий Луцьк, повідомляє клубна прес-служба.

Терміни та умови угоди 29-річного оборонця з волинянами не розголошуються. Кендрік став першим легіонером команди на новий сезон.

"Після приєднання Олександра Прозапаса до Сил безпеки та оборони почали шукати йому заміну на українському ринку, проте не змогли і перемкнулися на легіонерів. Мені був потрібен стабільний шутер, який розуміє європейський баскетбол і здатен керувати нападом. Розраховую на нього, як на одну з головних атакувальних опцій", – сказав головний тренер команди Антон Мусієнко.

Нагадаємо, Томпсон свою баскетбольну кар’єру розпочав у школі в Клівленді, продовжив у коледжі, а після завершення навчання перебрався до Європи. Виступав за команди із Грузії, Естонії та Косова, а останній сезон провів у Греції, де захищав кольори Near East у третьому дивізіоні країни.

До слова, минулого сезону Старий Луцьк пробився до плей-офф, але зупинився на стадії чвертьфіналів, двічі поступившись Київ-Баскету.