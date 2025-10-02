Екс-чемпіон світу Володимир Кличко відповів на чутки про президентство у World Boxing.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував інформацію про можливу участь у виборах президента World Boxing. Українець запевнив, що станом на зараз не подавав кандидатуру.

"Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на посаду президента WB, принаймні поки що", – написав Кличко в Instagram.

Раніше у ЗМІ з’являлися повідомлення, що серед претендентів на посаду можуть бути одразу кілька відомих імен: Володимир Кличко, колишній чемпіон світу у середній вазі та нинішній президент НОК Казахстану Геннадій Головкін, який очолює Олімпійську комісію при World Boxing, а також президент Федерації боксу Греції Харіс Маріоліс. Вибори президента організації заплановані на листопад.

Нагадаємо, Кличко завершив кар’єру у 2017 році після бою проти Ентоні Джошуа, у якому 49-річний українець зазнав дострокової поразки. Його професійний рекорд – 64 перемоги (53 нокаутом) та 5 поразок.

