Київ Кепіталз та команда Мого провели поєдинок регулярного сезону Балтійської ліги. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Балтійська ліга з хокею, регулярний чемпіонат

Мого (Латвія) – Київ Кепіталз (Україна) – 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)

Київ Кепіталз здобув чергову перемогу у Балтійській лізі – суперник знову отримав 7 голів

Київський клуб розпочав зустріч потужно та за підсумками першого періоду мав солідну перевагу над Мого у вигляди трьох голів без відповіді.

Схоже, комфортний рахунок гравців Київ Кепіталз розслабив, чим хокеїсти Мого скористалися та майже повернулися у гру, закинувши у другому періоді шайбу двічі. 3:2.

На щастя для українського клубу результат гри після двох 20-хвилинок виявився фінальним. Київ Кепіталз здобув п’яту перемогу у регулярному сезоні Балтійської ліги та очолив таблицю сезону, маючи однаковий показник очок разом із клубом Земгале.

8 жовтня на Київ Кепіталз чекає матч проти клуба Пантер.

Кременчук став володарем Кубка України з хокею – фінал інтригою тішив недовго