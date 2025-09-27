Київ Кепіталз та Енергія з Електреная провели поєдинок регулярного сезону Балтійської ліги. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Балтійська ліга з хокею, регулярний чемпіонат

Київ Кепіталз – Енергія – 7:2 (3:1, 4:1, 0:0)

Шайби: Янсонс (11), Фурса (15), Мельников (20), Царковський (27), Карсумс (35, 40), Аугусткальнс (39) – Бінкуліс (11), Норейка (30).

Київ Кепіталз провів третій матч у Балтійській лізі – українці вперше зазнали поразки

Ворота Київ Кепіталз вперше у поточному сезоні захищав Назар Бойко, що стало певною несподіванкою. Зберегти свої володіння "сухими" він не зміг – гравці Енергії двічі пробили Бойко, однак той заніс собі у доробок 19 сейвів.

У атаці хокеїстки Київ Кепіталз зіграли потужно та одразу сім раз досягли успіху. 7:2 – українська команда здобула четверту перемогу у регулярному сезоні Балтійської ліги. У дебютному матчі кампанії Київ Кепіталз здолав Земгале (3:2 ОТ), потім обіграв естонський клуб Пантер (2:1), далі – програв у овертаймі Лієпаї (4:5 ОТ) та переграв литовський клуб Пункс з Вильнюса (7:3).

У неділю, 28 вересня, Київ Кепіталз проведе другий поєдинок проти Енергії з Електреная.

