Київ Кепіталз та Лієпая зустрілися у поєдинку регулярного сезону Балтійської ліги. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Балтійська ліга з хокею, регулярний чемпіонат

Київ Кепіталз – Лієпая – 4:5 (1:2, 0:2, 3:0, 0:1) ОТ

Шайби: 1:0 – Фурса, 01:36, 1:1 – Сварс (03:49, більш), 1:2 – Недрайс (08:12), 1:3 – Сварс (33:01), 1:4 – Садаускас (36:44), 2:4 – Мельников (41:42), 3:4 – Янсонс (55:53, більш), 4:4 – Беговс (59:04), 4:5 – Озоліньш (61:03).

Гравці Київ Кепіталз першими досягли успіху в матчі, але суперники відповіли одразу чотирма голами та здобули комфортну перевагу. 4:1. До честі підопічних Олега Тимченка, у завершальному періоді вони відігралися – за 56 секунд до фінальної сирени автором рятівної шайби став Рустам Беговс.

4:4 – команди продовжили зустріч в овертаймі. Додаткова 5-хвилинка тривала 63 секунди – Карліс Озоліньш приніс Лієпаї перемогу.

Кепіталз поступилися вперше цього сезону. У дебютному матчі кампанії Київ Кепіталз здолав Земгале (3:2 ОТ), а потім обіграв естонський клуб Пантер (2:1).

25 вересня на Київ Кепіталз чекає поєдинок у Вільнюсі із місцевим Хокей Панкс.

