Київський клуб оголосив про підписання естонського нападника Даніїла Фурси. Контракт з гравцем укладено на один рік.

28-річний Фурса впродовж останніх чотирьох сезонів виступав за фінський Пантерз. У минулому сезоні він став другим за результативністю гравцем команди, набравши 44 (16+28) очки у 32 іграх чемпіонату. Також гравець шістьма голами та трьома передачами у чотирьох матчах плей-офф Балтійської ліги.

Раніше Даніїл Фурса виступав у нижчих дивізіонах Німеччини та Фінляндії, а також грав за український Кременчук, з яким став бронзовим призером чемпіонату у сезоні-2018/19. Варто відзначити, що Фурса є гравцем національної збірної Естонії.

Нагадаємо, що наступний сезон Київ Кепіталз проведе у Балтійській лізі.

