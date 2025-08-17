27-річний Едуардс Гуго Янсонс зустріне новий сезон-2025/26 у складі клубу Київ Кепіталз, який є чинним віце-чемпіоном України. Про підписання латвійця повідомляє пресс-служба київського клубу.

Київ Кепіталз оголосив про підписання українського форварда, який пограв у США та Європі

Янсонс розпочав свою кар’єру в Австрії у складі юнацької команди Löwen Austria Stars. Згодом він повернувся до Латвії. Там захищав кольори клубів Саги, Призма Рига, Земгале та Динамо.

Має Янсонс багатий досвід виступів за межами Латвії. Він зокрема пограв свого часу у чемпіонатах Казахстану, Чехії, Словаччини та Польщі.

На міжнародному рівні Едуардс Гуго захищав кольори збірних Латвії – від юнацької та молодіжної команд до національної.

ФХУ підтримала бажання Київ Кепіталз грати у Балтійській лізі – клуб отримав одну умову