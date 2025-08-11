Форвард Денис Гончаренко продовжить кар'єру в Київ Кепіталз, повідомляє офіційний сайт віце-чемпіона України.

23-річний нападник виступатиме за команду Вадима Шахрайчука протягом наступного сезону.

Нагадаємо, Гончаренко – вихованець херсонського Дніпра (виступав за юнацькі склади у різних вікових категоріях). Після цього перейшов до київського Сокола, кольори якого захищав до сезону 2022/23.

Після переїзду в США виступав у складі Міссіссіпі Сі Вулвз та Віллмер ВорХоукс. Згодом повернувся у Європу, де грав за литовський Каунас Сіті й італійський Перджине. Минулого сезону на Апеннінах Гончаренко був лідером команди й в 36 іграх чемпіонату Італії (IHL) набрав 39 (19+20) очок.

Окрім того, Гончаренко викликався до молодіжної збірної України U-20.

