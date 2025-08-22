Столичний Київ Кепіталз проведе перший матч сезону-2025/26 на виїзді.

Клуб Київ Кепіталз, чинний срібний призер чемпіонату України, опублікував календар матчів команди в об'єднаній Балтійській лізі, де будуть виступати 9 представників Латвії, Литви, Естонії та України.

Першу гру сезону київська команда проведе 13 вересня на виїзді з клубом Земгале з Єлгави – дворазовим чемпіоном Латвії та другою командою минулого сезону Балтійської ліги.

Першу домашню гру Київ Кепіталз зіграє 17 вересня. Суперник – ХК Пантер з Естонії. Як відомо, кияни всі свої домашні матчі проводитимуть у Піньках, що у передмісті Риги.

Старт нового чемпіонату об'єднаної Балтійської ліги відбудеться 6 вересня у Лієпаї - місцевий клуб проведе зустріч з литовським клубом Панкс.

Після завершення регулярного сезону напряму до півфінальної стадії потраплять команди, які посядуть 1-2 місця у турнірній таблиці, та два переможці стикових матчів між колективами, що посядуть 3-6 місця.

