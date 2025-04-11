У п'ятницю, 11 квітня, Київ Кепіталз та Кременчук у сьомому матчі фінальної серії визначать чемпіона України сезону 2024/25. Посилання на трансляцію гри дивіться в цій новині на "Футбол 24+".

Матч Київ Кепіталз – Кременчук розпочнеться о 18:00 на льодовій арені "Шалетт". Наживо зустріч можна подивитись на YouTube-каналі Setanta Sports, або у цій новині на "Футбол 24+".

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Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук відновив статус-кво. Третій і четвертий матчі були за киянами, однак у п'ятому поєдинку представники Полтавської області зуміли скоротити відставання, а в шостому зрівняли рахунок у серії.

Цікаво, що доля титулу чемпіона України вже вдруге в історії вирішуватиметься у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.

До слова, Київ Кепіталз проводить свій другий сезон в історії. Минулого року команда стала четвертою за підсумками регулярного сезону. Своєю чергою Кременчук має у своїй історії золото чемпіонату (2020). В останніх трьох сезонах він зупинявся за крок від титулу, кожного разу поступаючись Соколу.

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