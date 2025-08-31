Київ Футзал та ХІТ потрапили до однієї групи ЛЧ – відомі всі суперники українських команд
Визначилися суперники українських футзальних клубів в Лізі чемпіонів.
Вперше в історії в футзальній Лізі чемпіонів виступлять одразу дві українські команди: ХІТ та Київ Футзал.
УЄФА офіційно оголосив склад учасників турніру. Обидва українські колективи потрапили в групу 8 шляху B. ХІТ та Київ Футзал зіграють проти таких команд, як словенська Врхніка і Форса з Південної Македонії.
В 1/8 фіналу ЛЧ пройде лише переможець групи. Основний раунд турніру стартує 28 жовтня.
Додамо, що у сезоні 2023/24 ХІТ посів третє місце в еліт-раунді ЛЧ.
