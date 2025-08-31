Вперше в історії в футзальній Лізі чемпіонів виступлять одразу дві українські команди: ХІТ та Київ Футзал.

УЄФА офіційно оголосив склад учасників турніру. Обидва українські колективи потрапили в групу 8 шляху B. ХІТ та Київ Футзал зіграють проти таких команд, як словенська Врхніка і Форса з Південної Македонії.

В 1/8 фіналу ЛЧ пройде лише переможець групи. Основний раунд турніру стартує 28 жовтня.

Додамо, що у сезоні 2023/24 ХІТ посів третє місце в еліт-раунді ЛЧ.

