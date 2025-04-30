У середу, 30 квітня, відбувся другий поєдинок фінальної серії між Київ-Баскетом та БК Дніпро. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Плей-офф Суперліги. Серія за 1 місце, другий матч

Київ-Баскет – БК Дніпро – 73:56 (21:15, 16:18, 24:5, 12:18) (рахунок у серії – 1:1)

Франківськ-Прикарпаття завоював золото жіночої Суперліги з баскетболу, ставши чемпіоном втретє поспіль

Боротьба за золото баскетбольної Суперліги між Київ-Баскетом і Дніпром продовжилась у другому матчі. Столична команда зуміла реабілітуватись за поразку у першій грі й зрівняла рахунок в серії.

Гості провалили першу чверть, поступившись супернику 6 очками. У другому відрізку дніпрянами вдалось вирівняти гру і завершити його з +2. А далі була ганебна третя чверть, в якій БК Дніпро зазнав принизливого розгрому – 5:24. Шість очок переваги в останньому періоді не зробили погоди й не врятували чинного чемпіона від поразки.

Володар золотих медалей Суперліги визначиться у вирішальному третьому матчі. Він відбудеться у суботу, 3 травня.

Нагадаємо, на шляху до фіналу БК Дніпро здолав Говерлу та Черкаські Мавпи, а Київ-Баскет пройшов Старий Луцьк та Рівне.

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