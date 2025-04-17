Київ-Баскет змушений сплатити штраф через поведінку вболівальниці на матчі першого півфіналу з БК Рівне, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

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Агресивна фанатка вигукувала на адресу форварда рівнян Бода Брауна лайливі висловлювання расистського характеру. Як наслідок, керівництво Київ-Баскет змушене сплатити штраф у вигляді обов'язкового грошового внеску до ФБУ в розмірі 20 000 грн. Окрім цього, необхідно провести профілактичну роботу з вболівальницею з метою недопущення подібної ситуації в майбутньому.

Зазначається, що згідно з ч. 2 статті 80 Дисциплінарного кодексу ФБУ: "Клуб відповідає за висловлювання та/або вигуки вболівальників до, під час та після гри, що містять образи, зокрема з використанням мегафона, на ґрунті релігійної, расової, статевої належності, кольору шкіри, мови, спрямовані на приниження людської гідності; за виготовлення та демонстрацію плакатів, що пропагують нацизм і фашизм; а також за будь-які інші акти дискримінації та/або расизму чи зневаги, політичну рекламу й агітацію, які ганьблять честь, гідність і ділову репутацію гравців, тренерів, офіційних осіб і супроводжуючих команду осіб, організованих вболівальників-гостей, глядачів, суддів, комісара, суддів за секретарським столом і делегата ФБУ".

Нагадаємо, у першому матчі Київ-Баскет взяв гору над БК Рівне з рахунком 75:69. Повторна зустріч відбудеться 17 квітня.

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