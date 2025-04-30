У середу, 30 квітня, відбудеться поєдинок, в якому може визначитися чемпіон баскетбольної Суперліги. Дивіться відео двобою між Київ-Баскетом та БК Дніпро на "Футбол 24+".

Дуель між Київ-Баскетом та чинним чемпіоном України БК Дніпро відбудеться в столичному ПС Венето і розпочнеться о 18:00.

Франківськ-Прикарпаття завоював золото жіночої Суперліги з баскетболу, ставши чемпіоном втретє поспіль

В прямому ефірі матч можна буде переглянути на YouTube-каналі Федерації баскетболу України, або у цій новині на "Футбол 24+".

У першому матчі тріумфував БК Дніпро. У випадку перемоги Київ-Баскета буде зіграно третій матч, який заплановано на 3 травня.

Нагадаємо, на шляху до фіналу дніпровський колектив здолав Говерлу та Черкаські Мавпи, а БК Дніпро пройшов Старий Луцьк та Рівне.

До слова, напередодні відбувся другий матч бронзової серії Суперліги, в якому Черкаські Мавпи зрівняли рахунок у протистоянні з Рівне.

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