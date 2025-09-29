Людмила Кіченок та австралійка Еллен Перес провели другу зустріч парного розряду на турнірі серії WTA 1000 у Китаї. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекін (Китай), пари, хард, 1/8 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – Сара Еррані / Жасмін Паоліні (Італія) – 3:6, 0:6

Людмила Кіченок та Еллен Перес на пекінському супертурнірі стартували з перемоги з камбеком над парою Жаклін Крістіан (Румунія) / Лейла Фернандес (Канада) – 4:6, 6:3, 10:7. Після цього їм довелося зустрітися з італійками Сарою Еррані та Жасмін Паоліні. У середині вересня Людмила Кіченок разом із Мартою Костюк грали проти цього дуету у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг Україна – Італія та зазнали поразки у двох партіях (2:6, 3:6).

Еррарі та Паоліні виявилися сильнішими й цього разу за українську тенісистку та її партнерку з Австралії. Зустріч знову завершилася на їхню користь у двох сетах – 3:6, 0:6. Поєдинок тривав 53 хвилини.

