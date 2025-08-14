Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з Еллен Перес пройшла до 1/4 фіналу великого турніру в Цинциннаті (США).

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/8 фіналу, пари

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – Хейлі Баптіст (США) / Джессіка Пегула (США) – 6:4, 7:5

У другому раунді тисячника Кіченок та австралійка Еллен Перес у двох сетах обіграли американський дует Хейлі Баптіст та Джессіки Пегули. Матч тривав 1 годину і 13 хвилин.

Це була перша зустріч тенісисток. Баптіст та Пегула проводили свої перші спільні змагання. У наступному турі Кіченок та Перес зіграють проти американки Ніколь Меліхар та "нейтральної" росіянки Людмили Самсонової.

Додамо, що Людмила Кіченок є єдиною українською тенісисткою, яка досі продовжує виступи у Цинциннаті.

