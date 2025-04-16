Надія Кіченок не змогла пробитися у чвертьфінал турніру з призовим фондом у мільйон доларів.

WTA 500, Porsche Tennis Grand Prix (Штутгарт), 1/8 фіналу

Александра Панова (Росія)/Фанні Штоллар (Угорщина) – Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) – 4:6, 6:1, 10:5

Ястремська разом зі своєю кривдницею зупинилась за крок від півфіналу в Штутгарті – до камбеку було зовсім близько

Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з китаянкою Сюй Іфань не змогла пройти російсько-угорський дует в 1/8 фіналу турніру у Штутгарті. Матч тривав 2 години 18 хвилин. Це була перша зустріч суперниць. Українка з китаянкою вперше зіграли в одному дуеті. Сюй Іфань стала вже п'ятою партнеркою Надії Кіченок з початку року в парному розряді на різних турнірах.

Перший сет був за українсько-китайською парою, а в другому тріумфували суперниці. У вирішальній партії перемога залишилася за Пановою і Штоллар – 10:5. Таким чином, Надія Кіченок залишає парний турнір у Штутгарті вже після першого матчу.

Нагадаємо, раніше зі стадії чвертьфіналу парного турніру вилетіла інша українка – Даяна Ястремська (разом з латвійкою Оленою Остапенко).

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