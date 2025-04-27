Українка Надія Кіченок в парі з Сюй Іфань з Китаю не змогли подолати 1/8 фіналу тенісного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Mutua Madrid Open WTA 1000, парний розряд, друге коло

Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) – 6:1, 7:6(5)

Після перемоги над дуетом "нейтральної" Панової та угорки Штоллар Кіченок та Іфань потрапили на третіх сіяних у другому колі змагань – Се Шувей з Китайського Тайбея та Альони Остапенко з Латвії.

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Матч тривав 1 годину та 27 хвилин та завершився поразкою для пари українки в двох сетах з рахунками 6:1 та 7:6(5). Дует Кіченок/Іфань за гру зробив 3 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці теж не зробили ейсів, 2 рази помилилися на подачі та зробили 4 брейки. У другій партії Кіченок та Іфань вели в рахунку 5:3, однак дуже швидко він став 5:6.

Варто додати, що це була перша зустріч суперниць між собою. В наступному раунді Шувей та Остапенко зіграють з переможницями матчу Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Лаура Зігемунд (Німеччина) – Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (обидві – "нейтральні").

До слова, раніше на цьому ж турнірі в одиночному розряді українка Марта Костюк вибила росіянку Кудерматову та вийшла в 1/8 фіналу.

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