Українка Надія Кіченок в парі з китаянкою Сюй Іфань успішно розпочали участь на турнірі WTA 1000 у Мадриді в парному розряді.

Турнір Mutua Madrid Open WTA 1000, Мадрид. Перше коло, парний розряд.

Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) – Алєксандра Панова (нейтральна)/Фанні Штоллар (Угорщина) 6:0, 6:3

Вже в першому колі для українки Надії Кіченок в парі з китаянкою Сюй Іфань зустрілась з "нейтральною" Алєксандрою Пановою та тенісисткою з Угорщини – Фанні Штоллар.

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Поєдинок завершився доволі впевненою перемогою дуету українки та китаянки з рахунками 6:0 та 6:3 у двох сетах. Загалом, матч тривав 54 хвилини, а за гру Кіченок та Іфань двічі подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 5 брейків.

Цікаво, що це була лише друга гра в парі для Кіченок для Іфань – перша також була проти Панової та Штоллар тиждень тому в Штутгарті (завершилась поразкою дуету українки). Додамо, що у наступному колі змагань Кіченок та Іфань зіграють з переможницями матчу Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

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