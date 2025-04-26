Турнір Mutua Madrid Open WTA 1000, Мадрид (Іспанія), парний розряд, ґрунт, 1/16 фіналу

Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Моніка Нікулеску(Румунія)/Катаржина Пітер (Польща) – 2:0 (7:5, 6:3)

Кіченок пройшла у друге коло парного розряду WTA 1000 у Мадриді – реванш проти дуету росіянки та угорки

Українка Людмила Кіченок у тандемі з американкою Софією Кенін здолали румуно-польську пару тенісисток і пробилися в 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 в Мадриді.

В першій партії Ніколеску та Пітер змусили попітніти Людмилу з партнеркою, але все ж віддали сет з рахунком 5:7. А в другій партії українка з американкою довели матч до комфортної перемоги – 6:3.

Тепер Людмила Кіченок разом із Кенін очікують, коли стануть відомі імена їх супрниць в 1/8 фіналу мадридського турніру.

Додамо, що Надія Кіченок, сестра Людмили, також пробилася до цієї стадії змагань у парі з китаянкою Сюй Іфань.

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