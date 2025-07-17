Надія Кіченок зіграє в півфіналі парного розряду на турнірі WTA 250 у Гамбурзі, який проводиться на ґрунті.

WTA 250 Гамбург, ґрунт, пари, 1/4 фіналу

Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) – Ірина Бара (Румунія) / Ралука Шербан (Кіпр) – 6:4, 7:5

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Надія Кіченок та японка Макото Ніномія мають на турнірі перший номер посіву. Як наслідок, їхні шанси на перемогу оцінюються вище, ніж у всіх інших учасниць.

У чвертьфіналі Кіченок і Ніномія у двох сетах за 1 годину 36 хвилин переграли пару Ірина Бара (Румунія) / Ралука Шербан (Кіпр).

У першому сеті боротьби не було, оскільки домінування українсько-японського дуету було дуже сильним. У другій партії все вирішилося у завершальних геймах, коли Кіченок та Ніномії вдався брейк в 11-му геймі, після чого вони на своїх м'ячах закрили матч.

У півфіналі на українку та японку чекає зустріч із парою Моюка Утідзіма (Японія) / Чжен Сайсай (Китай), яка має третій номер посіву.

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