Людмила Кіченок у дуеті з Еллен Перес з Австралії здолали бар’єр 1/16 фіналу Вімблдона 2025 року.

Вімблдон-2025, трава, пари, 1/16 фіналу

Магда Лінетт (Польща) / Бернарда Пера (США) – Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – 4:6, 1:6

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Кіченок та Перес, маючи сьомий номер посіву, не відчули проблем з виходом у третє коло Вімблдонського турніру, впевнено перегравши Магду Лінетт з Польщі та Бернарду Перу зі США.

Перемогу у першому сеті українка та її партнерка здобули завдяки одному брейку, який вони зробили у десятому геймі, що став завершальним. Друга партія пройшла під повним контролем Кіченок та Перес.

Вся зустріч тривала 67 хвилин.

В 1/8 фіналу Людмила Кіченок та Еллен Перес зустрінуться з десятою парою турніру Тімеа Бабош (Угорщина) / Луїза Стефані (Бразилія).

Ястремська останньою з українок вилетіла з Вімблдону, програвши 62-й ракетці тривалий матч