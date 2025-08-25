41-річний Євген Кушнір (Мочерняк), який очолював Кіровоградську обласну федерацію брейк-дансу, 24 серпня помер у лікарні міста Сміла Черкаської області, повідомляє Суспільне Кропивницький.

Кушнір (Мочерняк) потрапив у лікарню з травмами, отриманими під час перевезення до навчального центру, про що повідомив заступник начальника черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Володимир Левченко.

"22 серпня зі збірного пункту Черкаського районного ТЦК та СП команду військовозобов'язаних відправили до одного з навчальних центрів Збройних сил України. Під час руху автомобіля містом Сміла, військовозобов'язаний, солдат запасу Євген Кушнір, перескочивши через ряд сидінь, відчинив бокові двері та на ходу вистрибнув на проїжджу частину, внаслідок чого отримав множинні травми.

Під час перевірки за допомогою єдиного державного реєстру військовозобов'язаних встановили, що Євген Кушнір мав відстрочку від призову на військову службу з 27 червня 2025 року як студент, що здобуває вищий за попередній рівень освіти, проте 11 липня кропивницький міський ТЦК та СП її анулював через здобуття повторного рівня освіти", – повідомляє джерело.

Смерть Кушніра (Мочерняка) розслідують за частиною першою статті 128 Кримінального кодексу України "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження", повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Тим часом Олена Дяченко, подруга Кушніра (Мочерняка), у своєму Instagram опублікувала допис щодо всього, що трапилося.

"Євгена Кушніра вирвали з автобуса, наче злочинця 21.08.2025 року. Просто зранку, посеред дороги, на очах у людей, у рейсовому автобусі Кропивницький–Київ у Корсуні-Шевченківському.

Мочерняк (Кушнір) Євген Михайлович. Людина, яка має законну відстрочку від призову. Він не ховався, не тікав, їхав у своїх справах, але для працівників Корсунь-Шевченківського РТЦК цього було мало.

За одну добу "мобілізації" він опинився у лікарняному ліжку – весь побитий, поламаний, у надтяжкому стані. Зараз він перебуває в Смілянській міській лікарні. Це – катування своїх громадян.

Коли ТЦК та СП перетворюється на каральний орган – держава втрачає обличчя. Коли замість закону діє кулак – ми котимося в прірву.

Ми маємо право жити без страху, що завтра нас витягнуть із автобуса і зламають життя. Ми маємо право вимагати відповідей. Ми маємо право на справедливість", – написала Дяченко.

