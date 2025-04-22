Шарон Локеді нарешті закрила гештальт, який не давав їй спокою весь рік.

У понеділок, 21 квітня, у США відбувся легендарний Бостонський марафон. Забіг у жінок із рекордним часом виграла представниця Кенії Шарон Локеді.

У Китаї відбувся історичний напівмарафон за участі людей та роботів – епічне відео

Цікаво, що 31-річна спортсменка минулого року фінішувала другою. На останній милі (приблизно 1,6 кілометра) Шарон відірвалася від дворазової чемпіонки Еллен Обірі і перетнула фінішну стрічку з часом 2 години 17 хвилин 22 секунди. Такий результат дозволив їй на 2 хвилини побити рекорд ефіопки Бузунеш Деба, який було встановлено у 2014 році (2:19:59).

Еллен Обірі з відставанням у 19 секунд фінішувала другою, втративши шанс стати першою жінкою з трьома перемогами поспіль з часів Фатуми Роба з Ефіопії у 1997-1999 роках.

Бронзу Бостонського марафону виграла представниця Ефіопії Ялемзерф Єгуалев (2:18:06).

129th BOSTON MARATHON (2025)

Podio Femenino



LOKEDI, Sharon (KEN) 2:17:22

OBIRI, Hellen (KEN) 2:17:41

YEHUALAW, Yalemzerf (ETH) 2:18:06#BostonMarathon pic.twitter.com/i59JFnWvvV — ???? ??????  (@jeangalian) April 21, 2025