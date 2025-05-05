Вінсент Кібет Лангат припустився фатальної помилки перед фінішною прямою під час забігу в Токіо.

Кенієць Вінсент Кібет Лангат став головним невдахою забігу на 10 км на змаганнях ASICS Speed Race у Токіо, хоча й посів третє місце.

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Лангат був лідером перед фінішною прямою, яка відкрилася після завершального повороту на дистанції. Однак Вінсент Кібет, попри вказівки стюарда, поворот не помітив, а зреагував на нього із запізненням.

У результаті лідерство перейшло до Джемаля Емера, який першим перетнув фінішну лінію. Його час – 27:10. Другим став кенієць Віктор Кіпруто. Лангат замкнув призову трійку.

Після фінішу Вінсент Кібет не міг повірити в те, що трапилося, і ще довго ходив, схопившись руками за голову.

MISTSTEP: Vincent Kibet Langat, a Kenyan runner, lost the ASICS Speed Race 10K in Tokyo on May 3, 2025, after missing a critical turn near the finish line, allowing Ethiopia’s Jemal Yimer to win in 27:10, as reported by World Athletics



Langat, a seasoned runner with a strong… pic.twitter.com/PAYjTS2M9A — Sahara Wire (@SaharaWire) May 5, 2025

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