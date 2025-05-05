Кенієць втратив "золото" через курйоз перед фінішем – не зміг правильно повернути
Вінсент Кібет Лангат припустився фатальної помилки перед фінішною прямою під час забігу в Токіо.
Кенієць Вінсент Кібет Лангат став головним невдахою забігу на 10 км на змаганнях ASICS Speed Race у Токіо, хоча й посів третє місце.
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Лангат був лідером перед фінішною прямою, яка відкрилася після завершального повороту на дистанції. Однак Вінсент Кібет, попри вказівки стюарда, поворот не помітив, а зреагував на нього із запізненням.
У результаті лідерство перейшло до Джемаля Емера, який першим перетнув фінішну лінію. Його час – 27:10. Другим став кенієць Віктор Кіпруто. Лангат замкнув призову трійку.
Після фінішу Вінсент Кібет не міг повірити в те, що трапилося, і ще довго ходив, схопившись руками за голову.
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