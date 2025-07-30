Після чергової перемоги Усика експерти заговорили про те, чи зміг би Олександр перемогти найкращих бійців у історії. На цю тему пофантазував і катмен українця Расс Анбер.

Усик дізнався свою позицію серед найкращих боксерів світу – The Ring оновив рейтинг P4P

"Джека Демпсі або Роккі Марчіано Усик би точно переміг. Вони ніколи не билися з шульгами.

Ларрі Холмс, Мухаммед Алі й Леннокс Льюїс були б більш небезпечними суперники для Олександра – але ніхто з них не був би явним фаворитом у поєдинку з Усиком. Це були б незабутні бої.

Олександр, на мою думку, довів, що входить до двадцятки найкращих бійців в історії. Він може вже навіть в першій десятці", – цитує Анбера Boxing Scene.

"Він заслуговує на те, щоб його пам'ятали": катмен Усика розповів, чого він хоче далі для Олександра