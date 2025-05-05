Каррі вивів Голден Стейт далі в протистоянні з Х'юстоном, Індіана розпочала новий раунд плей-офф НБА з перемоги
Відбулися чергові ігри плей-офф НБА 2024/25. Результати та звіт про матчі читайте у цій новині на "Футбол24+".
Плей-офф НБА 2024/25
Перший раунд
Х'юстон – Голден Стейт – 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)
Голден Стейт виграв серію 4:3
Другий раунд
Клівленд – Індіана – 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)
Індіана повела в серії 1:0
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Голден Стейт у вирішальному сьому матчі серії зумів дотиснути Х'юстон. Ворріорз на чолі зі Стефаном Каррі виправились за помилки в шостій грі й оформили прохід в наступний раунд плей-офф. Там вони зустрінуться з МІннесотою.
Вже в другому раунді на вибування Індіана зустрічалась з Клівлендом. Пейсерс забрали першу чверть, але Кавальєрс не відставали впродовж всього матчу. 33 очка Донована Мітчела за матч виявилось недостатньо для Клівленда, щоб здобути перемогу. Завдяки цій звитязі Індіана вийшла вперед в серії.
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