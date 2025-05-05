Відбулися чергові ігри плей-офф НБА 2024/25. Результати та звіт про матчі читайте у цій новині на "Футбол24+".

Плей-офф НБА 2024/25

Перший раунд

Х'юстон – Голден Стейт – 89:103 (19:23, 20:28, 23:19, 27:33)

Голден Стейт виграв серію 4:3

Другий раунд

Клівленд – Індіана – 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)

Індіана повела в серії 1:0

НБА, плей-офф: Денвер дотиснув Кліпперс у сьомому матчі і вийшов до другого раунду

Голден Стейт у вирішальному сьому матчі серії зумів дотиснути Х'юстон. Ворріорз на чолі зі Стефаном Каррі виправились за помилки в шостій грі й оформили прохід в наступний раунд плей-офф. Там вони зустрінуться з МІннесотою.

Вже в другому раунді на вибування Індіана зустрічалась з Клівлендом. Пейсерс забрали першу чверть, але Кавальєрс не відставали впродовж всього матчу. 33 очка Донована Мітчела за матч виявилось недостатньо для Клівленда, щоб здобути перемогу. Завдяки цій звитязі Індіана вийшла вперед в серії.

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