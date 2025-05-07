Наставник Голден Стейт Стів Керр розповів ESPN про ушкодження Стефена Каррі в грі з Міннесотою.

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"Поки що ми налаштовуємось на те, що Каррі не зможе зіграти у наступному матчі. Ми не знаємо точно, але важко уявити, що він вийде на паркет з такою травмою", – повідомив тренер Ворріорз.

Додамо, що Голден Стейт без Каррі зумів перемогти Міннесота Тімбервулвз з рахунком 99:88 у першому матчі серії плей-офф НБА.

Steph Curry went to the locker room after an apparent leg injury pic.twitter.com/xS3D5mW5Vo — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2025

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