Каррі отримав травму в грі проти Міннесоти – тренер Голден Стейт розповів деталі ушкодження
12:43 - Читать на русском
Захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі зазнав пошкодження в першій грі серії проти Міннесоти.
Наставник Голден Стейт Стів Керр розповів ESPN про ушкодження Стефена Каррі в грі з Міннесотою.
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"Поки що ми налаштовуємось на те, що Каррі не зможе зіграти у наступному матчі. Ми не знаємо точно, але важко уявити, що він вийде на паркет з такою травмою", – повідомив тренер Ворріорз.
Додамо, що Голден Стейт без Каррі зумів перемогти Міннесота Тімбервулвз з рахунком 99:88 у першому матчі серії плей-офф НБА.
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