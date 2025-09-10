Іспанський тенісист Карлос Алькарас, який, вигравши US Open-2025, став шестиразовим чемпіоном турнірів серії Grand Slam, є єдиним гравцем у 2025 році, хто має понад 1000 віннерсів на мейджорах у чоловічому одиночному розряді. Про це інформує OptaAce.

Другий показник у Турі у Янніка Сіннера (877), а замикає топ-3 Новак Джоковіч (859). Далі йдуть два американці – Бен Шелтон (695) і Тейлор Фріц (618).

Карлос Алькарас, нагадаємо, у фіналі Відкритого чемпіонату США переграв Янніка Сіннера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) і вдруге став чемпіоном американського мейджора. Загалом в активі іспанця шість чемпіонських титулів серії Grand Slam.

