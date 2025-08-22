Український боксер Карен Чухаджян проведе бій за титули WBO International та IBF International у напівсередній вазі.

Український боксер Карен Чухаджян отримав шанс завоювати одразу два чемпіонські титули у напівсередній вазі. Як повідомляє промоутерська організація King of Kings в Instagram, наступний поєдинок українця відбудеться 11 жовтня у латвійській Ризі.

Менеджер Тайсона Ф’юрі розповів про майбутнє Ітауми, якого називають потенційним суперником Усика

Суперником Чухаджяна стане 28-річний аргентинець Джоель Маркос Мафауд (13-1, 5 KO). На кону стоятимуть пояси WBO International та IBF International. Чухаджян востаннє виходив у ринг у травні, коли здобув перемогу одностайним рішенням суддів над аргентинцем Крістіаном Хав’єром Аялою та завоював пояс WBO International.

Загалом аргентинець має у професійному активі 13 перемог і лише одну поразку. Мафауд володіє титулом WBO Latino у напівсередній вазі, який виборов у листопаді 2024 року. У серпні 2025-го він успішно захистив цей пояс у поєдинку з Хосе Уго Азеведо. Зараз аргентинець перебуває на серії з чотирьох перемог поспіль.

Промоутер Ломаченка назвав неперевершеного боксера: "Найкращий боєць, якого я коли-небудь бачив"