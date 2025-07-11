Українська спортсменка підписала контракт з клубом Девелопрес із Жешува. Про це повідомили в прес-cлужбі клубу. Деталі угоди не розголошуються.

Визначились учасники нового волейбольного єврокубкового сезону від України

У сезоні 2024/25 Девелопрес став чемпіоном країни та володарем Кубка Польщі. У наступному сезоні команда гратиме у волейбольній Лізі чемпіонів. Останнім клубом Дорсман був польський Бидгощ, з яким вона дійшла до чвертьфіналу плей-офф.

Раніше Світлана виступала за Сіверськодончанку (2009-2016), азербайджанські Азерьол (2016/17) і Азеррейл (2017/18), з яким стала чемпіонкою Азербайджану, польський Островец (2018/19) Ліпєцк (2019-2021), та Прометей з Кам'янського, за який грала до розпаду клубу влітку 2024 року.

У 2017 році Світлана Дорсман виграла Золоту Євролігу у складі збірної України. Старт нинішнього міжнародного сезону спортсменка пропустила через травму коліна.

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