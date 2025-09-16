Чоловіча збірна України з волейболу у 2-му турі групового етапу чемпіонату світу 2025 року здобула перемогу у трьох сетах над командою Алжиру – 25:17, 25:12, 25:11.

Україна здобула впевнену перемогу у другому матчі на ЧС-2025 з волейболу – шанси на плей-офф залишаються

"Сподіваюся, що задовольнили всіх вболівальників, які люблять волейбол. 3:0, перемога, це важливо. А неважливо, як команда почувається, як вигризає очко за очком навіть у такому протистоянні. Але є перемога, сподіваюся, всі задоволені.

Реакція на соцмережі? Провокаційне питання, можна дуже багато на цю тему говорити. А ви думаєте, що ця перемога не матиме негативної критики? Буде завжди, і є вона. Просто наші люди не вміють вболівати та тішитися, а також приймати поразки. Це спорт, ми теж люди. Ми, спортсмени, у нас теж подекуди не виходить на майданчику, але у людей, які працюють на роботі, теж не завжди все виходить, так? Треба вміти критикувати і сприймати всі ситуації, які відбуваються у світі.

Ніхто голову та руки не опускає. Будемо передивлятися передусім нашу гру, яку ми з ними провели, що у нас проти них виходили. Переглядатимемо, як вони тут грали, бо не всі гравці приїхали з того складу, який проти нас грав. Спробуємо нав'язати свою гру, показати гарну гру на подачі, зробити кілька монстерблоків. Хлопці жартували, що треба з'їсти пасту перед грою", – цитує Семенюка Суспільне спорт.

У завершальній грі групи команда України 18 вересня о 16:30 за київським часом зустрінеться з командою Італії.

