Чоловіча збірна України з тенісу за підсумками першого ігрового дня матчевої зустрічі з командою Домініканської Республіки повела у рахунку 2:0. Владислав Орлов переграв Роберто Сід Суберві у двох сетах (6:2, 6:1), а В'ячеслав Белінський здобув перемогу над Петером Бертраном у трьох партіях (6:4, 4:6, 7:6).

Збірна України розпочала Кубок Девіса з розгромної перемоги – Орлов розбив першу ракетку суперника

Про матч Владислав Орлов – Роберто Сід Суберві (6:2, 6:1)

"У цьому матчі рахунок абсолютно не по грі. Спочатку в Орлова була певна перевага, він краще почав. Наприкінці другого сету він також додав, а от у середині матчу була абсолютна рівна гра. Владу вдалося взяти кілька важливих геймів, у яких він програвав, і тому такий рахунок. Він, як завжди, проявив себе в грі за збірну, максимально виклався, відчув кураж, і тактично все склалося", – цитує Терещука Великий теніс України.

Про матч В'ячеслав Белінський – Петер Бертран (6:4, 4:6, 7:6)

"У мене були надії, що буде простіша перемога. Слава дуже класно показував себе на тренуваннях, але це був перший його матч у статусі першого номера збірної, напевно, це вплинуло. Грав дуже скуто спочатку, не в свою гру, не в ту, про яку вони напередодні говорили з тренером. Я теж говорив з його тренером на тренуваннях і було багато розмов про те, до чого вони йдуть. Сьогодні більшу частину матчу він грав не в цю гру.

На щастя, як це не дивно звучить, у нього почалися судоми. З одного боку, так, це важко фізично, а з іншого – після пережитого стресу він заграв вільно, так, як він любить. Як я пам'ятаю ще з його виступів у юнацькій збірній, що коли йому найгірше, він показує себе найкраще.

У вирішальній партії були такі емоційні гойдалки. Здавалося, що за рахунку 5:3, 30:0 все в його руках. Але не склалося. І навпаки: 5:6, 0:40 і тут Слава як Слава, здається, виграв 11 розіграшів поспіль після цього. І вже наприкінці ми бачили, що суперник, який 2,5 години був ментально просто роботом, і тут із таким же спокійним обличчям Слава просто його зламав. Результат, звичайно, дуже класний. Потрібен час відійти від цього матчу. І далі буде тренування в Олексія Крутих і Олександра Овчаренка, і ми будемо готуватися до завтрашнього дня".

Про майбутній парний матч

"Потрібен час, щоб зрозуміти, в якому стані Слава (Белінський). У нас є Саша (Овчаренко), Олексій (Крутих), який може зіграти пару. Я думаю, що Влад налаштований і він може зіграти і пару, і одиночку, тому що його одиночний матч буде останній, тому в нього буде час відновитися. Офіційно до 10-ї години я маю зробити або не зробити зміни. Зараз треба, щоб емоції вщухли і з холодною головою підійти до планування на завтра".

Україна драматично "вигризла" 2:0 на Кубку Девіса – перший номер "синьо-жовтих" відіграв три матчпойнти