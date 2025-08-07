Вчора (6 серпня) Ураган проводив контрольний матч проти Альянса. Іванофранківці розгромили суперника з рахунком 5:2, але не менш важливою подією стало повернення їхнього капітана.

Петро Шотурма 2 жовтня 2024 року зазнав моторошної травми коліна у півфіналі чемпіонату світу проти збірної Бразилії. Україна програла той матч з рахунком 2:3, але в поєдинку за бронзу розбила Францію 7:1 і вперше у своїй історії виграла медалі ЧС. Шотурма заплатив за це чималу ціну – дві операції і 10 місяців поза майданчиком.

Тепер 33-річний вінгер знову готовий допомогти збірній та клубу, який вже 30 серпня відкриває новий сезон топ-матчем проти чинного чемпіона України – ХІТа.