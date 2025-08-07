Капітан збірної України з футзалу провів перший матч за 10 місяців – він пожертвував здоров'ям на шляху до бронзи ЧС
Петро Шотурма після тривалого відновлення готовий знову тішити вболівальників своєю грою.
Вчора (6 серпня) Ураган проводив контрольний матч проти Альянса. Іванофранківці розгромили суперника з рахунком 5:2, але не менш важливою подією стало повернення їхнього капітана.
Лідер збірної з футзалу не хоче грати в Україні – володар "бронзового м'яча" пояснив причину
Петро Шотурма 2 жовтня 2024 року зазнав моторошної травми коліна у півфіналі чемпіонату світу проти збірної Бразилії. Україна програла той матч з рахунком 2:3, але в поєдинку за бронзу розбила Францію 7:1 і вперше у своїй історії виграла медалі ЧС. Шотурма заплатив за це чималу ціну – дві операції і 10 місяців поза майданчиком.
Тепер 33-річний вінгер знову готовий допомогти збірній та клубу, який вже 30 серпня відкриває новий сезон топ-матчем проти чинного чемпіона України – ХІТа.