Капітан збірної України з баскетболу знайшов нову команду в Іспанії – раніше він грав за Барселону
Український баскетболіст Артем Пустовий перейде в Морабанк Андорра.
Колишній гравець Барселони Артем Пустовий залишиться в елітному дивізіоні Іспанії. Команда Морабанк Андорра офіційно оголосила про підписання контракту з 33-річним українцем. Угода розрахована на 2 сезони.
Барселона прагне підписати капітана збірної України з баскетболу – каталонці хочуть повернути легіонера з Індонезії
Український центровий провів 10 сезонів в елітному дивізіоні Іспанії. Він виступав чотири сезони за Обрадойро, три за Барселону, і по сезону за Гран-Канарію, Мурсію та Ховентуд.
В активі Пустового 281 матч у чемпіонаті Іспанії. В сезоні 2024/25 в складі Ховентуда Артем набирав у середньому 9.5 очка та робив 3.4 підбирання за матч.
Леброн може покинути Лейкерс – джерело назвало наступну команди легенди