Колишній гравець Барселони Артем Пустовий залишиться в елітному дивізіоні Іспанії. Команда Морабанк Андорра офіційно оголосила про підписання контракту з 33-річним українцем. Угода розрахована на 2 сезони.

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Український центровий провів 10 сезонів в елітному дивізіоні Іспанії. Він виступав чотири сезони за Обрадойро, три за Барселону, і по сезону за Гран-Канарію, Мурсію та Ховентуд.

В активі Пустового 281 матч у чемпіонаті Іспанії. В сезоні 2024/25 в складі Ховентуда Артем набирав у середньому 9.5 очка та робив 3.4 підбирання за матч.

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El pivot internacional ucraïnès, que compta amb una dilatada trajectòria a l’ACB, firma per les pròximes dues temporades.#NomesAqui #MaiPor — MoraBanc Andorra (@morabancandorra) July 26, 2025

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