"Його запрошували на матч, але його тут немає. Я в цьому участі не брав, у нас розділені функції, і я відповідаю тільки за спортивну частину. Подивимося, як буде на наступних іграх.

У нас хороші стосунки, і він був у команді на останніх матчах. Там по-різному складалися результати – вони були негативними, бо ми програли три останні поєдинки. Зараз його у команді немає, а далі – буде видно", – наводить слова Терещука ВТУ.

Нагадаємо, збірна України з тенісу зустрінеться з Домініканською республікою у рамках Другої світової групи Кубка Девіса. Матчева зустріч відбудеться 12-13 вересня на ґрунтових кортах Анталії (Туреччина).

Додамо, що до складу "синьо-жовтих" на матч потрапили Олександр Овчаренко (ATP № 385), В’ячеслав Белінський (АТР № 411), Олексій Крутих (АТР № 452) та Владислав Орлов (АТР № 554).

