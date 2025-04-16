У Логана Кутюра хронічний лобковий остіт, через що хокеїст не може продовжувати виступати, повідомляє ESPN.

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Найближчим часом Сан-Хосе Шаркс проведе спільну прес-конференцію, на якій буде оголошено про це. Зазначається, що Кутюр залишатиметься в довгостроковому резерві для травмованих, що означає про завершення кар'єри одного з найкращих в історії клубу.

Нагадаємо, Логан виступає у складі Сан-Хосе з 2009 року, а розпочав професійну кар'єру ще у 2007-му. Наразі Кутюр має ще два роки за контрактом з Шаркс. Зазначимо, що у складі свого клубу Логан доходив до фіналу Кубку Стенлі у сезоні-2015/16, де вони поступились Піттсбургу.

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