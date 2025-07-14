Канело зробив велику ставку на реванш Усик – Дюбуа – сума вражає
Мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес вибрав переможця майбутнього мегафайту.
Альварес упевнений у тому, що українець Олександр Усик зможе вдруге виграти в британця Даніеля Дюбуа, як це йому вдалося в першому поєдинку, який у серпні 2023 року відбувся в Польщі.
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На підтвердження своєї впевненості мексиканець зробив ставку на перемогу українського чемпіона. Канело повідомив у мережі Х, що поставив на Усика 500 тисяч доларів. Якщо прогноз виявиться вірним, то Сауль отримає 630 тисяч доларів.
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Перший поєдинок українця і британця було завершено достроково в дев'ятому раунді – Усик здобув перемогу технічним нокаутом.
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