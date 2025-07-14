Альварес упевнений у тому, що українець Олександр Усик зможе вдруге виграти в британця Даніеля Дюбуа, як це йому вдалося в першому поєдинку, який у серпні 2023 року відбувся в Польщі.

Легендарний Канело зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа: "У нього неймовірна концентрація"

На підтвердження своєї впевненості мексиканець зробив ставку на перемогу українського чемпіона. Канело повідомив у мережі Х, що поставив на Усика 500 тисяч доларів. Якщо прогноз виявиться вірним, то Сауль отримає 630 тисяч доларів.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Перший поєдинок українця і британця було завершено достроково в дев'ятому раунді – Усик здобув перемогу технічним нокаутом.

Over the past five years, Usyk has beaten the best. Oleksandr has very strong stamina; he’s very technical and smart. When I see someone with that kind of focus, I back them. That’s why I placed a big bet on his victory. Oleksandr, you do you! https://t.co/eBmeGChs3y — Canelo Alvarez (@Canelo) July 11, 2025

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